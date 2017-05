Erfurt (ots) - Was bedeutet Freundschaft, und was verbindet man mit Freunden? Wer Kindern diese Fragen stellt, erhält individuelle Einblicke in ihre Lebenswelt und erfährt, wie sie Beziehungen zu anderen Menschen wahrnehmen und was für sie dabei wichtig ist. Ob im Vereinsleben, bei persönlichen Herausforderungen oder emotionalen Krisen: Freundschaften prägen von Kindheit an das Leben. Das zeigt die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR, hr) im Themenmonat "Freundschaft" - vom 4. bis 24. Juni 2017, jeweils sonntags um 15:50 Uhr und 16:15 Uhr bei KiKA.



4. Juni 2017, 15:50 Uhr und 16:15 Uhr



"Emil und die Brückenspringer von Mostar" (rbb) und "Valentin und Yannick - Wir wollen tanzen!" (hr) zeigen, dass es Freunde enger zusammenbringt, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Emil aus Mostar möchte seine Höhenangst überwinden und Brückenspringer von der berühmten "Stari most" werden. Doch dazu muss er sich, wie zuvor Freund Harun, seiner Furcht stellen. "Fusionballett" nennt man den Tanzstil, den Valentin, Yannick, Fabian und Noah beim Deutschen Ballettwettbewerb als Gruppe "Tanzteenies" aufführen. Vier bis sechs Mal im Jahr treffen sie sich zum Trainieren - aber auch um zu beweisen, dass Ballett und Jungen sehr gut zusammenpassen.



11. Juni 2017, 15:50 Uhr und 16:15 Uhr



Für die Mädchen und Jungen, die am 11. Juni in "Lennart spricht mit den Augen" (MDR) und "Wasser marsch! Annika und Hanna bei der Feuerwehr" (rbb) zu sehen sind, bedeutet Freundschaft, sich gegenseitig zu helfen. Der elfjährige Lennart kommuniziert über einen Sprachcomputer, der die Bewegung seiner Augen registriert. Sein bester Freund Hannes "leiht" ihm Hände, Arme und Beine für seine Hobbies. Die 13-jährige Annika trainiert seit fünf Jahren im örtlichen Feuerwehr-Verein mit ihrer besten Freundin Hanna. Zusammen bereiten sich die zwei Mädchen gerade auf ihre bisher größte Prüfung vor: das Leistungsabzeichen.



18. Juni 2017, 15:50 Uhr und 16:15 Uhr



In "Marleny - und es gibt mich doch!" (KiKA) und "Aina klettert auf Menschentürme" (SWR) stehen Kinder im Mittelpunkt, die gemeinsam mit ihren Freunden nach mehr Unabhängigkeit streben. Die zehnjährige Marleny lebt in einer winzigen Zuckerrohrsiedlung in der Dominikanischen Republik, völlig abgeschottet vom Rest des Landes. Dagegen will sie mit ihren Freunden etwas tun. Menschentürme bauen ist Ainas Leidenschaft und eine alte katalanische Tradition. Ihre beste Freundin Lea steht Aina immer zur Seite, auch wenn sie nicht nach ganz oben klettern darf. Gemeinsam sehnen sich die beiden nach mehr Unabhängigkeit von den Eltern und mehr gemeinsamer Zeit zum Reden.



25. Juni 2017, 15:50 Uhr und 16:15 Uhr bei KiKA



Dass Freundschaft Grenzen überwindet und besondere Kräfte freisetzt beweisen "Giacomo und San Myo: Zwei Freunde in Myanmar" (hr) und "Julian rettet die Esel" (MDR). Giacomo und San Myo sind Freunde, doch sie leben in ganz unterschiedlichen Welten. Giacomos Vater besitzt ein Hotel an einem Traumstrand, San Myo dagegen stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Die Jungen eint die Angst vor einem möglichen Umzug in eine Großstadt. Auf den Hof des elfjährigen Julian zieht ein verwahrloster Esel zur Pflege. Zusammen mit seinem besten Freund Pascal kümmert sich Julian intensiv um Little Sunshine und möchte sie nach der Genesung an die Kutsche gewöhnen, um sie auf ihre erste große Fahrt vorzubereiten.



Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR, hr) ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt von Kindern, wirbt um Verständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebenswelten und macht die Welt erlebbar. Die Dokumentationen zeigen, dass Kinder sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein sie jedoch miteinander verbindet. Zahlreiche Folgen sind mit Preisen ausgezeichnet worden, so zuletzt "Marleny - und es gibt mich doch!" (KiKA) mit dem Ullrich Wickert Preis 2016.



Für den hr zeichnet Tanja Nadig verantwortlich, Anke Gerstel für den MDR, Claudia Schwab für den SWR, Michaela Herold für RB und Barbara Lohoff für den rbb, und Thomas Miles für KiKA.



Der Themenmonat "Schau in meine Welt! Freundschaft" findet vom 4. bis 24. Juni 2017, jeweils sonntags um 15:50 Uhr sowie 16:15 Uhr, bei KiKA statt. Auch die Onlineseiten "KiKA für Erwachsene" bieten auf erwachsene.kika.de dazu eine Übersicht und Tipps zum Thema.



Über KiKA



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de