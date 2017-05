Berlin - Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Mittwoch das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes abschließend beraten, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie der zuständige Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Norbert Schindler: "Mit dem Gesetz passen wir nationale Steuerbegünstigungen im Energie- und Stromsteuerbereich an das im Jahr 2014 novellierte EU-Beihilferecht und die EU-Energiesteuerrichtlinie an.

Den vollständigen Artikel lesen ...