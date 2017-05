Die US-Börsen haben am Mittwoch etwas eröffnet. Nach dem Feiertag zu Wochenbeginn und dem geringen Aktienumsatz am Dienstag kämen die Märkte nun wieder auf Betriebstemperatur, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer bei Janlyn Capital. "Und deshalb könnten wir eine Rückkehr zu den kräftigen Käufen sehen, wie es sie schon in der Vorwoche gab."

