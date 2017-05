Baierbrunn (ots) - Wie bei den vorangegangenen Bundestagswahlen hat das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" die politischen Parteien nach ihren Vorstellungen zu wichtigen Zukunftsaufgaben des deutschen Gesundheitssystems befragt. "In der nächsten Legislaturperiode stehen in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung grundsätzliche Entscheidungen an, die für alle Bundesbürger spürbar werden", erläutert "Apotheken Umschau"-Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier die Motivation für die Serie. "Auch wenn die Gesundheitspolitik dieses Jahr im Wahlkampf nicht im Vordergrund steht, geht es bei der Bundestagswahl auch um die Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland."



Die Antworten der Parteien, die sich auf Anfrage zu gesundheitspolitischen Kernthemen geäußert haben, finden die Leserinnen und Leser im Vorfeld der Bundestagswahl in einer fünfteiligen Serie kompakt zusammengefasst. Zum Auftakt am 1. Juni (Ausgabe 6A) beleuchtet der Brennpunkt unter dem Titel "Wettstreit der Systeme" die Konzepte zur Finanzierung der Krankenversicherung, mit 220 Milliarden Euro im Jahr 2016 größter Posten bei den Gesundheitsausgaben. Es folgen die Pläne zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen (Apotheken Umschau vom 15. Juni) und Strategien zur Sicherung der ambulanten Versorgung (1. Juli), die Zukunftsperspektiven für Krankenhäuser (15. Juli) und schließlich noch die Frage, wie die Entwicklung innovativer und bezahlbarer Medikamente gewährleistet werden kann (1. August).



