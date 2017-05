Wolfsburg (ots) - Der zweite Neuzugang des VfL Wolfsburg für die neue Saison 2017/2018 steht fest: Von Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC wechselt Innenverteidiger John Anthony Brooks zu den Grün-Weißen, bei denen er einen Vertrag bis 2022 erhält. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von John Anthony Brooks. Mit ihm verstärkt ein hochtalentierter und ambitionierter Verteidiger unsere Defensive. Mit seinen 24 Jahren verfügt er zudem bereits über eine große Erfahrung", so Sportdirektor Olaf Rebbe.



John Anthony Brooks: "Die Entscheidung, meine Geburtsstadt zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Aber nach den Gesprächen mit Olaf Rebbe und Andries Jonker wollte ich unbedingt nach Wolfsburg wechseln, weil mich beide schnell von ihren Plänen mit dem VfL überzeugen konnten. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der VfL wieder an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen kann."



Der gebürtige Berliner wechselte 2007 als 14-Jähriger in die Jugendabteilung von Hertha BSC. 2010 schaffte er beim Hauptstadtklub den Sprung in den Männerbereich zur zweiten Mannschaft in der Regionalliga. In der Saison 2012/2013 folgte in der 2. Bundesliga das Debüt im Profiteam, für das der Deutsch-Amerikaner seitdem 119 Ligaspiele bestritt, in denen ihm sieben Treffer gelangen. Nach Einsätzen für die deutsche U19 sowie die amerikanische U20- und U23-Nationalmannschaft, entschied sich der Linksfuß für die A-Elf der USA, für die er unter Trainer Jürgen Klinsmann am 14. August 2013 beim 4:3-Freundschaftsspielerfolg in Bosnien-Herzegowina erstmals auflief. Bislang stehen 30 Spiele und drei Tore für das US-Team zu Buche, darunter ein Einsatz bei der WM 2014 in Brasilien im ersten Vorrundenspiel gegen Ghana, in dem er mit einem Kopfballtreffer für den 2:1-Sieg der Vereinigten Staaten sorgte.



