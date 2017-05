Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Brandenburg hatten einen jungen Syrer festgenommen. Angeblich plante der 17-Jährige einen Terroranschlag in Berlin. Doch jetzt nimmt der Fall eine überraschende Wendung.

Der Terrorverdacht gegen einen 17-jährigen Syrer aus der Uckermark hat sich nicht bestätigt. Gegen den Mann werde kein Haftbefehl beantragt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Potsdam am Mittwoch. Er komme wieder auf freien Fuß. Der junge Mann war am Vortag unter Terrorverdacht in Gewahrsam genommen worden.

Die Ermittler waren dem Verdacht nachgegangen, der syrische Asylbewerber ...

