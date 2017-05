Frankfurt - Europäische Staatsanleihen starteten freundlich in den April, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Als stützend hätten sich deutlich rückläufige Inflationsraten erwiesen, nachdem die Basiseffekte beim Ölpreis nun wieder ausgepreist worden seien. Darüber hinaus hätten vor allem die (geo-) politischen Ereignisse in Europa und in Übersee die Kurse bewegt. Besonders im Fokus habe zweifelsohne der erste Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl gestanden. In den Tagen vor der Abstimmung hätten sich die Umfragewerte der verschiedenen Kandidaten einander angenähert und für ein enges Rennen gesprochen. Zwischenzeitlich habe es so ausgesehen, als könne es neben der rechtspopulistischen Le Pen auch ein Kandidat der linksextremen Partei in die Stichwahl schaffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...