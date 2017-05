Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Traumatische Erlebnisse, ein ungeklärtes Verbrechen oder die Frage nach dem "Warum?" - es gibt viele Dinge, die zwar Vergangenheit sein mögen, uns aber doch ein Leben lang beschäftigen. Dabei prägen sie unser Verhalten, unsere Beziehungen und unser Leben. Warum lassen uns manche Dinge einfach nicht los? Wann ist der richtige Zeitpunkt, loszulassen? Und was braucht es, damit uns das gelingt? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Was einen nicht loslässt" am Freitag, 2. Juni, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Nicht selten bleibt ein Trauma lange unentdeckt. Unterbewusste Ängste können urplötzlich mit voller Kraft zu Tage treten. Einige Menschen quälen sich bewusst mit Vergangenem und der Frage nach dem "Warum?". Anderen hingegen gelingt es, ihr "Päckchen" ganz offensiv anzugehen, zu verarbeiten und endlich loszulassen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Prof. Michael Buback kämpft seit Jahren für die Aufklärung des Mordes an seinem Vater Vor 40 Jahren wurde Generalbundesanwalt Siegfried Buback von der RAF ermordet. 30 Jahre lang hielt sein Sohn, Prof. Dr. Michael Buback, den Fall für bestmöglich aufgeklärt - bis ihm Zweifel kamen. Seitdem kämpft er um Gewissheit. "Ich kann nicht mehr aufhören, das würde mir als Niederlage ausgelegt. Ich muss weitermachen!"



Saskia Jungnikl konnte den Suizid ihres Vaters erst nach vielen Jahren verarbeiten Ein Anruf ihrer Mutter zog Saskia Jungnikl von einer Sekunde auf die andere den Boden unter den Füßen weg. Dass ihr Vater sich das Leben genommen haben sollte - unvorstellbar. Sie fühlte sich ohnmächtig: "Ich hatte das Gefühl, dass sich vor mir ein Berg auftürmt an Dingen, die ich nicht bewältigen kann". Mittlerweile hat sie jedoch gelernt loszulassen und ihrem Vater zu verzeihen.



Agatha Spirig erfuhr erst mit 44 Jahren, dass sie ein "Kuckuckskind" ist "Meine Ungewissheit ist mir in die Wiege gelegt" sagt Agatha Spirig, die schon früh das Gefühl hatte, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Doch erst mit Mitte 40 fand sie den Grund für ihre fortwährende Identitätskrise heraus: Sie ist ein "Kuckuckskind". Was sich zunächst wie eine befreiende Gewissheit anfühlte, lässt die Schweizerin trotzdem bis heute nicht los.



Markus Diegmann verdrängte über Jahrzehnte den sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit Auch bei Markus Diegmann brach erst spät auf, was jahrzehntelang unter der Oberfläche verborgen lag. Lange verdrängte er den sexuellen Missbrauch, den er als Kind erfahren musste: "Ich habe mein Leben lang nur funktioniert und wollte nicht zur Ruhe kommen, damit die Gedanken nicht kommen können." Doch 2013 holten ihn seine Erinnerungen ein, mit voller Wucht und dramatischen Folgen.



Ursula Nuber beschäftigt sich als Psychologin mit traumatischen Erinnerungen Warum es gerade die traumatischen Erinnerungen sind, die uns oft ein Leben lang nicht loslassen und wie man das Loslassen lernen kann - mit diesen Fragen beschäftigt sich die Psychologin Ursula Nuber. Sie sagt: "Für die seelische Gesundheit ist es wichtig, zu irgendeinem Zeitpunkt einen Abschluss zu finden - im Sinne von Akzeptanz, nicht im Sinne von Vergessen."



"Nachtcafé: Was einen nicht loslässt" am Freitag, 2. Juni 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sarah Dierks, Tel. 0711 929 13606 Fotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2