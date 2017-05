Mainz (ots) -



Woche 22/17 Donnerstag, 01.06.



Bitte Programmänderung beachten:



6.25 ZDF-History Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten? Deutschland 2017



"Flucht in die USA - Die Illusion vom besseren Leben" um 6.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016



10.50 ZDF-History Geliebt, gehasst, gefürchtet - Die US-Präsidenten und die Deutschen Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.05 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 2.35 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 3.20 Uhr wie vorgesehen )



