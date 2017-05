Hamburg (ots) -



Bijou Brigitte hat die bekannte Mode-Bloggerin Farina Opoku von novalanalove für eine Zusammenarbeit gewinnen können. Am 13. Mai 2017 stand Farina Opoku für Bijou Brigitte vor der Kamera, um Motive für die neue Herbst/Winter-Kollektion 2017/2018 des Hamburger Modeschmuckkonzerns zu produzieren. Die Bilder mit der sympathischen 26-jährigen Kölnerin, deren Herz trotz all der spannenden Reisen und Termine immer noch für ihre Heimatstadt schlägt, werden ab August in den Filialen und im Online-Shop von Bijou Brigitte zu sehen sein. Wir freuen uns sehr, Farina Opoku für uns begeistern zu können, die bereits seit Kindesbeinen ein Fan unserer Marke ist. "Ich kenne Bijou Brigitte, seitdem ich mich für Schmuck interessiere", so die authentische Bloggerin.



Farina Opoku, die sich als Mode-Bloggerin und Influencer einen Namen gemacht hat, präsentiert auf ihrem Instagram-Account novalanalove, den sie 2014 ins Leben gerufen hat, die neuesten Modetrends, die schönsten Reiseziele und natürlich alle angesagten Events. Inzwischen verfolgen mehr als 700.000 Follower das Leben der Mittzwanzigerin, die fernab der gängigen Mode-Klischees pure Lebensfreude und Lust an Mode vermittelt.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund 1.100 Filialen vertreten und beschäftigt rund 3.000 Arbeitnehmer. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



