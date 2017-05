Mainz (ots) -



Beim Jubiläum "25 Jahre Ludwigshafener Stadtfest" gibt's gleich doppelt etwas zu feiern, denn erstmals ist SWR4 mit dabei. Beim Bühnenprogramm auf dem Berliner Platz treten am 25. Juni, ab 19 Uhr, die Spider Murphy Gang und The Rebel Tell Band auf. Die Moderation an diesem Abend hat Jens Alinia von SWR4.



Wer sich immer schon gefragt hat, wer sich unter der "Zwounddreißig-sechzehn-acht" meldet, oder wie es sich anfühlt, in der "Schickeria" zu Gast zu sein, bekommt die Antwort an der SWR4-Bühne auf dem Berliner Platz: Die Spider Murphy Gang kommt! Und rockt die Partygemeinde beim Jubiläums-Stadtfest in Ludwigshafen. Die Herrschaften sind selbst Jubilare, denn sagenhafte 40 Jahre ist die bayerische Kultband jetzt am Start. Groß geworden zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle begeistert sie ihr Publikum seit jeher mit authentischem "bavarian Rock'n'Roll". Der geht ins Ohr - und vor allem in die Beine.



Die vier Jungs von The Rebel Tell Band passen in keine Schublade: "Schlagerbilly" nennen Frank, Daniel, Billy und Aeilko ihre musikalische Zwischenwelt: Lieder, die man von Andrea Berg, Udo Jürgens und anderen kennt, werden hier erfrischend neu mit Rock'n'Roll gemixt. Das macht Spaß und eignet sich hervorragend zum Mitsingen!



SWR4 ist in Ludwigshafen auf UKW 95,9 zu hören und im Webradio auf SWR4.de. Hier gibt es auch weitere Informationen.



