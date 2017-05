Die Radicati Group bewertet Zimbra als Top-Player in ihrem Market Quadrant 2017 zu Messaging-Plattformen für Serviceprovider

Synacor (Nasdaq:SYNC) meldete heute, dass seine Messaging- und Collaboration-Plattform Zimbra von der Marktforschungsfirma The Radicati Group in ihrem Bericht 2017 "Messaging Platforms for Service Providers" als Top-Player eingestuft wurde. Der Bericht analysiert bedeutende Anbieter im Messaging-Bereich basierend auf Funktionalität und strategischer Vision und soll Investoren, Unternehmen, Serviceprovidern und Anbietern helfen, die informierte Entscheidungen zum Markt der Messaging-Plattformen für Serviceprovider treffen müssen.

"Seit der Übernahme von Zimbra im Jahr 2015 hat Synacor die Plattform wiederbelebt", sagte Sara Radicati, The Radicati Group. "Synacor hat Zimbra auf Grundlage der Zunahme von APIs sowie des Entstehens der Cloud als offene, erweiterbare und sichere Plattform gestaltet. Aufgrund dessen ist Zimbra eine gute Wahl für Serviceprovider, Unternehmen, staatliche Behörden und regulierte Branchen wie der Finanz- und Gesundheitssektor."

"Wir freuen uns, dass Zimbra als Markführer im Bereich E-Mail und Collaboration anerkannt wurde", so Himesh Bhise, CEO von Synacor. "Mehr als 100 Serviceprovider, 1.000 staatliche Organisationen und 2.500 Unternehmen vertrauen bereits unserer Plattform. Wir werden weiterhin mit unseren Kunden und unserer Community zusammenarbeiten, um Funktionalität, Monetarisierung und Abläufe zu erneuern, die ein erstklassiges Zimbra-Erlebnis ermöglichen."

Der Radicati Market Quadrant bietet einen Wettbewerbsüberblick über die zentralen Akteure auf dem Markt der Messaging-Plattformen für Serviceprovider (Messaging Platforms for Service Providers). Radicati Market Quadrants sollen veranschaulichen, wie einzelne Anbieter zu einem gegebenen Zeitpunkt in bestimmte Technologiemärkte passen. Die Anbieter werden in Bezug auf ihren Marktanteil bei der installierten Basis, Funktionalität und strategischen Vision in vier Quadranten bewertet: Top Players, Trail Blazers, Mature Players und Specialists.

Über die Zimbra Collaboration Suite

Zimbra, ein Produkt von Synacor, verbindet Menschen und Informationen mit Unified-Collaboration-Software, die E-Mail-, Kalender-, Dateifreigabe, Chat- und Video-Chat-Funktionen umfasst. Sie verwaltet rund 500 Millionen Postfächer und arbeitet mit 1.500 Partnern zusammen. Mehr als 2.500 Unternehmen, 1.000 Regierungen und 100 Serviceprovider vertrauen Zimbra.

Zimbra kann vor Ort, in der Cloud oder als hybrider Dienst installiert werden. Das Zimbra Business Solution Provider Network bietet es als gehosteten Dienst an. Synacor betreibt eine schlüsselfertige, vollständig gehostete/gemanagte und monetarisierte Lösung für Serviceprovider.

Der weltweite E-Mail-Markt wächst weiterhin. Der Radicati Group zufolge wird bis Jahresende 2020 nahezu die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung weltweit einen E-Mail-Account haben. Synacor hat kürzlich das neue Whitepaper "Email's Renaissance" herausgegeben, das die sich verändernden Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten von Verbrauchern rund um E-Mail, zentrale Herausforderungen für E-Mail-Anbieter und die Vorteile der Collaboration zur Beschleunigung von Innovation beschreibt.

Über Synacor

Synacor (Nasdaq: SYNC) ist der vertrauenswürdige Partner rund um Technologieentwicklung, Multiplattform-Dienste und Umsatzquellen für Video-, Internet- und Mobilfunkanbieter, Gerätehersteller, Behörden und Unternehmen. Die Mission von Synacor ist es, die Kunden in die Lage zu versetzen, besser auf ihre Kunden einzugehen. Die Kunden nutzen die Technologieplattformen und -dienste von Synacor, um ihre Unternehmen zu skalieren und die Beziehungen mit ihren Nutzern auszubauen. Synacor stellt verwaltete Portale, Werbelösungen, E-Mail- und Collaboration-Plattformen, durchgängige Videolösungen und cloudbasiertes Identitätsmanagement zur Verfügung. www.synacor.com

Weitere Informationen darüber, wie man Zimbra Partner werden kann, finden Sie unter https://www.zimbra.com/partners/become-partner/.

