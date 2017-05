Brüssel - Mit kleinen Reformschritten will die EU-Kommission den Euro bis 2025 krisenfester machen. Dazu zählen auch umstrittene Vorschläge wie die gemeinsamen Ausgabe von Schuldtiteln, wie aus einem am Mittwoch vorgestellten Ideenpapier hervorgeht. Grosse Reformkonzepte wie einen Finanzminister mit Schatzamt und eigenem Haushalt für die Eurozone will sie, wenn überhaupt, später.

"Der Euro ist bereits ein Symbol der Einigkeit und eine Garantie der Stabilität für die Europäer", sagte Finanzkommissar Pierre Moscovici. "Jetzt müssen wir ihn zu einem Mittel für gemeinsamen Wohlstand machen." Zentraler Punkt sei die "Konvergenz", also die wirtschaftliche Angleichung der Eurostaaten. Sie sollten mehr Verantwortung und mehr Entscheidungen gemeinsam übernehmen. Nötig sei auch mehr demokratische Kontrolle.

Alle Eu-Mitgliedstaaten im Euro ausser Dänemark

In dem Papier beharrt die Kommission auf dem Ziel, dass alle EU-Mitgliedstaaten der Gemeinschaftswährung beitreten, ohne eine Frist zu nennen. Ausnahmen gebe es nur für ...

