Berlin - DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach hat die neuen Arbeitsmarktzahlen für den Monat Mai kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: "Der hohe Beschäftigungsstand ist erfreulich, die Zahl der Entlassungen geht zurück. Aber: Während inzwischen in einigen Bereichen Fachkräfte fehlen, werden an anderer Stelle Qualifikation und Engagement von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vergeudet, weil sie trotz Ausbildung im Niedriglohnbereich festhängen, in Teilzeit oder gar Minijobs, in Leiharbeit und in Befristungen, oft ohne sachlichen Grund.

