Die Mitarbeiter des BMW-Stammwerks in München hatte Grund zur Feiern. Seit heute verfügt der Standort an dem der 3er und 4er gebaut wird über die moderneste Lackiererei im Produktionsnetzwerk. Ein gutes Statement für den Standort in Bayerns Metropole. Sportler vor dem Start BMW enthüllt Z4-Nachfolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...