Am 1. und 2. September 2017 ist es wieder soweit: Fritz vom rbb präsentiert zum achten Mal herausragende deutschsprachige Künstler bei den Fritz DeutschPoeten im IFA-Sommergarten. Auf der Bühne stehen neben etablierten Größen wie Philipp Poisel, Jennifer Rostock, Prinz Pi und Madsen auch vielversprechende Newcomer wie Von wegen Lisbeth, Milliarden, DAT ADAM, Ace Tee und Lotte. Vervollständigt wird das Line Up vom Züricher Songwriter Faber. Wer Faber und die anderen Acts am Samstag bei toller Atmosphäre erleben will, sollte sich beeilen - die Tagestickets für den zweiten Festivaltag werden knapp.



Der als Jimmy Ragusa vor 23 Jahren geborene Faber ist italienischer Abstammung und wuchs in Zürich auf. Einem größeren Publikum wurde er durch Sophie Hunger bekannt, die ihn mit auf Tour nahm. Die erste EP finanziert er noch mit Crowdfunding, ein Jahr später folgt bereits eine zweite. Faber ist Einzelkämpfer, kümmert sich um alles selbst. In diesem Jahr spielt er im Vorprogramm von AnnenMayKantereit. Am 7. Juli erscheint Fabers Debütalbum "Sei ein Faber im Wind", auf dem er eingängige Melodien mit stampfenden Beats verhandelt und mit gewaltigem Furor und maximaler Hingabe singt. In seine Texte lässt er mit Lässigkeit einen scharfen Blick einfließen. Ein wahrer DeutschPoet eben.



Die Fritz DeutschPoeten 2017 - Infos kompakt



ORT: IFA Sommergarten Messe Berlin



LINE-UP: Freitag, 01.09.2017



Jennifer Rostock Madsen Milliarden



Samstag, 02.09.2017



Philipp Poisel Prinz Pi Von Wegen Lisbeth Faber DAT ADAM Ace Tee Lotte



TICKETS:



Limitierte Tagestickets für Freitag, 01.09.2017 sind für 39,00 Euro zzgl. Gebühren und für Samstag, 02.09.2017 für 43,00 Euro zzgl. Gebühren erhältlich. Das reguläre Zwei-Tages-Festivalticket kostet 69,00 Euro zzgl. Gebühren und ist wie die anderen Tickets auch im Internet unter fritzdeutschpoeten.com und fourartists.com sowie an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich. Das Festival-Ticket gilt zusätzlich als IFA-Tagesticket.



Weitere Infos unter fritzdeutschpoeten.com und fourartists.com.



Die Fritz DeutschPoeten



Schon seit 2010 präsentiert Fritz, das junge Radio vom rbb, mit dem Format "Fritz DeutschPoeten" etablierte Künstler und junge Talente der deutschsprachigen Musikszene. So fördert Fritz kontinuierlich und nachhaltig die deutsche Musikkultur - jenseits kommerzieller Interessen. In den Vorjahren traten bei den Fritz DeutschPoeten Cro, Jan Delay, Fettes Brot, Sido, AnnenMayKantereit, Philipp Poisel, Marteria, Kraftklub, Bilderbuch, Wir sind Helden, Tim Bendzko, Bosse, MIA., Madsen, Max Herre, Thees Uhlmann, Andreas Bourani, Wanda und viele weitere Stars auf und begeisterten bis zu 13.000 Fans.



