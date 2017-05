Haemato wird in den Medien immer gerne als "Dividendenperle" herumgereicht und kann in der Tat mit einer stattlichen Rendite punkten. Die Ausschüttungsquote liegt allerdings weit oberhalb des DividendenAdel-Zielkorridors (25-75%). Außerdem kommt Haemato gerade einmal auf vier Dividenden in Folge, von denen die letzten drei identisch waren - ergo null Dynamik. Vielleicht eine spannende (und mit einem KGV von 15 durchaus nicht teure) Small Cap-Spekulation, aber nichts für Income-Investoren. Außerdem sehr geringe Börsenumsätze von nicht einmal 70.000 Euro am Tag! Folgen Sie Christian W. Röhl bei Facebook und auf Twitter (@CWRoehl). Das DividendenAdel-Profil und der Kommentar sind zum angegebenen Datum auf Basis der zu diesem...

