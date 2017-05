Düsseldorf - Die Rohstoffpreise haben in den letzten Jahren hohe Volatilität gezeigt, die in vielen Fällen mögliche Parallelen zur weltwirtschaftlichen Konjunktur aufgewiesen hat, so Dr. Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank. Diese Dynamik habe dazu geführt, dass Rohstoffpreise eine größere Bedeutung bekommen hätten, wenn es darum gehe, die zukünftige Entwicklung der Weltkonjunktur einzuschätzen.

