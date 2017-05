Die Commerzbank-Aktien haben sich am Mittwoch dank einer positiven Studie vom negativen Branchentrend abgekoppelt. Das Papier der teilverstaatlichten Bank stieg an der Dax -Spitze um zeitweise 2,59 Prozent auf 9,487 Euro - und das obwohl die meisten anderen Banktitel europaweit nachgaben. So war die Deutsche-Bank-Aktie zuletzt mit einem Abschlag...

Den vollständigen Artikel lesen ...