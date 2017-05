Vistex untermauert Engagement für die Beziehung der Kunden zu SAP S/4HANA. Vistex setzt SAP S/4HANA auch selbst im eigenen Unternehmen ein.



Hoffman Estates, Illinois (ots/PRNewswire) - Vistex Inc., das global führende Unternehmen für Go-to-Market-Lösungen zur Verwaltung von Preisen, Prämien, Boni, Rechten und Lizenzgebühren und Channel-Programmen, gibt heute bekannt, dass die Software-Applikationen seiner Vistex Solutions for SAP® jetzt für SAP S/4HANA® verfügbar sind.



SAP ist ein führendes Unternehmen für den digitalen Wandel und hat mit seinem jüngsten Angebot SAP S/4HANA für eine Transformation im ERP-Markt gesorgt. Die Vistex-Lösungen stehen bisher als Einbindung in die SAP ERP-Anwendung zur Verfügung, mit Version 1610 können die Kunden nun auch Vistex Solutions in die SAP S/4HANA-Landschaft implementieren.



Als langjähriger SAP-Partner hat Vistex eine enge Zusammenarbeit mit SAP aufrechterhalten, die sich jetzt auch auf SAP S/4HANA erstreckt. Vistex wird seine Releases mit SAP S/4HANA synchronisieren, um maximale Kompatibilität und minimale Unterbrechung für seine Kunden zu gewährleisten. Der nächste Vistex-Release, Version 1709, wird für Anfang 2018 erwartet und bringt kontinuierliche Optimierungen, um die Vorteile der einzigartigen Fähigkeiten der zugrunde liegenden SAP HANA®-Plattform zu nutzen.



"Vistex ist seit mehr als 12 Jahren Partner von SAP und verkauft die Lösungen als SAP Solution Extension zur Verwaltung von unternehmenskritischen Go-to-Market-Programmen weiter", erklärt Sanjay Shah, Gründer und CEO von Vistex. "Wir können eine bewährte Erfolgsbilanz bei der Arbeit mit unseren Kunden vorweisen, die sich positiv auf ihre Umsatz- und Ertragsziele ausgewirkt. Die Fähigkeiten der Vistex-Software unter SAP S/4HANA, die von uns unterstützten Prozesse und die angebotenen Dienstleistungen sind eine einzigartige Kombination, mit der Kunden ihre SAP-Investition maximieren können".



SAP S/4HANA ist die ERP-Suite der nächsten Generation, die Unternehmen mit ihrem digitalen Kern zu einer lebendigen Struktur macht. Die jetzt mit der SAP S/4HANA- und SAP Fiori®-Nutzererfahrung kompatiblen Vistex Solutions geben den Kunden ein noch besseres Anwendererlebnis und einen Mehrwert, der über herkömmliches ERP weit hinausgeht.



Dr. Wieland Schreiner, Executive Vice President SAP S/4HANA, ergänzt, "Vistex erweitert den digitalen Kern von SAP S/4HANA auf die Bereiche Preisgestaltung, Rechte und Lizenzgebühren, Rückzahlungen und Zuordnung". Tom Roberts, Global Vice President Third Party Solutions bei SAP, stellt fest, "Wir sehen die Vistex-Lösungen als kritische Komponente der Berührungspunkte, die Kunden mit SAP S/4HANA haben. Wir gehen davon aus, dass die Verfügbarkeit von Vistex Solutions den Kunden zu größeren Renditen bei ihren SAP S/4HANA- und SAP Fiori-Investitionen verhelfen kann".



Vistex hat als Impulsgeber für Innovation sein Software-Portfolio und seine Service-Angebote in den letzten Jahren erweitert, und unterstützt mittlerweile mehr Branchen in mehr geografischen Regionen als je zuvor. Mit der Verdoppelung seiner globalen Mitarbeiterbasis und Ausdehnung der Unternehmensreichweite auf Kunden an noch mehr strategischen Standorten weltweit wurde ersichtlich, dass zahlreiche der internen Systeme die globalen Aktivitäten nicht ausreichend unterstützen konnten. Vistex setzt nun auch selbst SAP S/4HANA für sein eigenes Finanzwesen und seine globale Geschäftstätigkeit ein. Der Übergang in den Echtbetrieb ging am 2. Januar 2017 reibungslos vonstatten und die ersten hochgesteckten Erwartungen konnten bereits realisiert werden.



"Vistex hat sein Engagement für SAP durch den Einsatz von SAP S/4HANA für unser eigenes Geschäft untermauert, gleichzeitig erweitern wir unser Software-Portfolio auf dieser Plattform", so Shah. "Der gemeinsame Nenner, für uns wie für die Kunden, ist die blitzschnelle Datenverarbeitung, die sofortigen Einblicke und die Echtzeit-Analytik, die von den Vistex-Lösungen und SAP S/4HANA geliefert wird."



Informationen zu Vistex®



Vistex bietet Lösungen für Unternehmen zur Verwaltung von Preisen, Prämien, Boni, Rechten und Lizenzgebühren und Channel-Programmen für eine Optimierung des Geschäftsergebnisses bei gleichzeitiger Senkung der Arbeits- und Infrastrukturkosten. Die von Vistex bereitgestellten Software-Angebote und Dienstleistungen sind branchenspezifisch optimiert, um durchgängige Konzepte für die Gestaltung, das Management und die Verwaltung des kompletten Spektrums an Go-to-Market-Programmen zu liefern. Die Unternehmen erhalten eine bisher unerreichte Transparenz zur Performance ihrer Programme und vertiefte Einblicke, um fundiertere Entscheidungen treffen können, die zur Steigerung ihrer Umsätze, Kostenkontrolle, Minimierung von Verlusten und Optimierung von Prozessen beitragen. Die Solutions for SAP-Software von Vistex nutzt den Kern der SAP ERP- und SAP S/4HANA-Umgebungen, um die Kundeninvestitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistex.com.



Vistex und sämtliche Vistex Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Vistex Inc. in den USA und in anderen Ländern.



SAP, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Fiori und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.



Vorausschauende Aussagen von SAP



Sämtliche in diesem Dokument enthaltene Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, gelten als vorausschauende Aussagen gemäß der Definition im US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen", "können", "planen", "vorhaben", "voraussichtlich", "sollte", "wird" sowie ähnliche Ausdrücke sind in Bezug auf SAP als vorausschauende Aussagen zu verstehen. SAP übernimmt keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen öffentlich zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Vorausschauende Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Eine ausführlichere Beschreibung sämtlicher Faktoren, die SAPs künftige Finanzergebnisse beeinflussen können, ist den Unterlagen zu entnehmen, die SAP der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") vorlegt, darunter auch dem zuletzt bei der SEC hinterlegten SAP-Jahresbericht auf Formular 20-F. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen - die sich ohnehin ausschließlich auf ihr Veröffentlichungsdatum beziehen - zu verlassen.



Pressekontakt: Alex Dehnert: alex.dehnert@vistex.com +1 847-490-0420 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/510323/Vistex_Logo.jpg