Eon bereitet sich auf den Verkauf des restlichen Anteils an der Kraftwerksgesellschaft vor - und dürfte auf reges Interesse stoßen. Die Aktie steigt und steigt. Die ersten Interessenten strecken schon die Fühler aus.

Als Eon-Chef Johannes Teyssen Ende 2014 die Aufspaltung des Energiekonzerns bekanntgab, hatte der geplante Spin-off noch keinen Namen, wurde aber umgehend mit einem Schimpfwort belegt: Das neue Unternehmen, das die notleidenden Kohle- und Gaskraftwerke übernahm, wurde schnell als "Resterampe" bezeichnet. Der Eon-Konzern, der sich selbst auf das Geschäft mit der Energiewende konzentrierte, entsorge sich schlicht seiner Probleme, hieß es.

Tatsächlich ist das neue Unternehmen, das inzwischen Uniper heißt, an der Börse alles andere als eine Resterampe. Seit dem Börsengang im September vergangenen Jahres hat die Aktie mehr als 70 Prozent an Wert zugelegt. Am Mittwoch schoss die Aktie zwischenzeitlich sogar um fast zehn Prozent nach oben.

Das Unternehmen, das neben den Kohle- und Gaskraftwerken auch den Großhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...