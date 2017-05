Von Emily Glazer

NEW YORK (Dow Jones)--Das Handelsgeschäft der US-Großbank JP Morgan liegt aktuell rund 15 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Wie Finanzchefin Marianne Lake weiter sagte, sieht sie darin allerdings lediglich eine normale saisonale Entwicklung, an der sich im Juni, dem letzten Monat des zweiten Jahresviertels, voraussichtlich wenig ändern werde. Zudem gebe es derzeit "nicht viel zu handeln", fügte sie hinzu. In Anbetracht des herausfordernden Umfelds schlage sich JP Morgan recht gut.

Im zweiten Quartal 2016 hatten starke Geschäfte mit Anleihen und Devisen die Handelseinnahmen der JP Morgan Chase & Co auf 5,56 von 4,51 Milliarden US-Dollar im Jahr davor ansteigen lassen.

