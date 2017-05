Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger glaubt nicht an eine rasche Änderung der Forward Guidance durch die Europäische Zentralbank (EZB). Bei einer Rede in Berlin deutete Lautenschläger an, dass die EZB ihre Prognosen über Dauer und Volumen von Anleihekäufen sowie die Entwicklung der Leitzinsen erst dann anpassen wird, wenn die Inflation dauerhaft nahe am Zielwert von 2 Prozent zu liegen verspricht.

"Grundlage für die Forward Guidance ist immer die aktuelle Lage. Wenn sich die Lage also deutlich und nicht nur vorübergehend ändert, dann sollte sich auch die Forward Guidance ändern", sagte sie laut vorab verbreitetem Redetext. Die EZB-Direktorin wies darauf hin, dass die Inflation im Euroraum zwar im April bei 1,9 Prozent gelegen habe, im Mai aber wieder auf 1,4 Prozent gesunken sei.

Der EZB-Rat kommt am 8. Juni in Tallin das nächsten Mal zu geldpolitischen Beratungen zusammen. Volkswirte erwarten, dass die EZB ihre Geldpolitik unverändert lassen wird. Die Stimmen jener, die Änderungen bei der Forward Guidance für möglich gehalten hatten, sind nach den unerwartet schwachen Inflationsdaten für Mai leiser geworden.

Die Forward Guidance der EZB sieht einerseits vor, dass die Anleiheankankäufe mit einem Monatsvolumen von 60 Milliarden Euro bis Ende dieses Jahres fortgeführt werden. Zudem verspricht die EZB für den Notfall eine Erhöhung des Volumens und/oder eine Verlängerung der Laufzeit für den Fall, dass sich Inflationsausblick oder Finanzierungsbedingungen verschlechtern sollten.

Andererseits prognostiziert die EZB, dass sie ihre Leitzinsen deutlich über die Dauer von Wertpapierankäufen hinaus auf dem aktuellen oder einem noch niedrigeren Niveau belassen wird. Sowohl die Prognose für die Ankäufe als auch jene für die Leitzinsen enthalten also einen "Easing Bias". Manche Ökonomen halten diesen Bias angesichts der geschwundenen Deflationsrisiken und der guten Konjunkturentwicklung für überflüssig.

Lautenschlägers Aussagen deuten einerseits darauf hin, dass sie das anders sieht, obwohl sie zu den geldpolitischen Falken im EZB-Rat gerechnet werden darf. Andererseits sagte sie, sie halte die Risiken für den Wachstumsausblick inzwischen für ausgeglichen, nicht mehr abwärts gerichtet. Das deutet darauf hin, dass die EZB diesen Passus in ihrem geldpolitischen Statement am nächsten Donnerstag entsprechend ändern wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2017 10:40 ET (14:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.