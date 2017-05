Frankfurt - Die Ölpreise neigen weiter zur Schwäche, nachdem sie schon gestern den Handel mit Minuszeichen beendeten, so die Analysten der Commerzbank. Brent falle am Morgen auf 51,3 USD je Barrel, WTI auf gut 49 USD je Barrel. Offensichtlich wiege die Enttäuschung über den Ausgang des OPEC-Treffens noch immer schwer. Viele Marktteilnehmer, die im Vorfeld der Sitzung in Erwartung stärkerer bzw. längerer Produktionskürzungen Short-Positionen abgebaut haben, scheinen diese nun wieder einzugehen, so die Analysten der Commerzbank. Die Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit der Produktionskürzungen sei weiterhin hoch. Solange es nicht zu einem spürbaren Abbau der Ölvorräte komme, dürften die Preise weiter zur Schwäche neigen.

