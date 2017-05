Zürich (ots) - Während hierzulande die Politik über Massnahmen zur

Eindämmung des Einkaufstourismus berät, baut der deutsche Zoll an der

Schweizer Grenze kräftig aus. Um den Ansturm von Schweizer Shoppern

zu bewältigen, werden per 1. Juni in den Hauptzollämtern Singen und

Lörrach 49 zusätzliche Zollangestellte eingestellt, wie die deutsche

Generalzolldirektion auf Anfrage der «Handelszeitung» bestätigt. Die

Expansion an der Grenze ärgert die Grossverteiler: «Deutschland

betreibt einen massiven Aufwand, um die grenzüberschreitenden

Einkäufe möglichst reibungslos abzuwickeln», kritisiert Martin

Schläpfer, Leiter Wirtschaftspolitik bei der Migros.



In Bern lobbyiert der orange Riese gemeinsam mit Coop derzeit mit

Hochdruck für die Einführung einer Mehrwertsteuer-Pflicht: So soll

künftig auch auf Einkäufe im Ausland die Mehrwertsteuer bezahlt

werden - entweder in Deutschland oder in der Schweiz. Rückendeckung

erhielten die beiden Grossisten unlängst von Serge Gaillard, dem

Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung: Auf 500 bis 550

Millionen Franken bezifferte dieser unlängst die Steuerausfälle

infolge des Einkaufstourismus. Nun jedoch krebst das

Finanzdepartement (EFD) zurück - und korrigiert die Zahlen Gaillards

stark nach unten. Dem Bund würden durch den Einkaufstourismus gemäss

groben Schätzungen lediglich Mehrwertsteuer-Einnahmen «im unteren

dreistelligen Bereich» entgehen, erklärt ein EFD-Sprecher gegenüber

der «Handelszeitung».



