Nasdaq-100 - Hier ist Druck drauf!

Hallo am Nachmittag,

die US Indizes starteten heute freundlich in den Handel. Nach einer Viertelstunde war es mit der guten Stimmung aber bereits wieder vorbei. Der deutlich unter den Prognosen liegende Chicago Einkaufsmanagerindex zog eine Verkaufswelle nach sich. Intraday müssen die Käufer nun zeigen, was sie noch drauf haben.

Unterstützungen lassen sich im Nasdaq-100® Index bei 5.745 Punkten in Form des EMA50 Stunde und darunter im Bereich des Ausbruchsniveaus um 5.725 Punkte nennen. Hier könnten die Käufer wieder gewillt sein, den Index aufzufangen und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bewirken. Geht es dagegen in den kommenden Tagen noch tiefer, müsste man sich auf Rücksetzer bis zu 5.645 Punkte einstellen, wo der EMA200 und ein markantes Zwischentief Unterstützung bieten.

Gelingt dagegen heute ein schneller Konter und steigt der Index schnell wieder über 5.813 Punkte an, liegt bei 5.845 Punkten das nächste ableitbare Ziel. Wie weit es die Bullen anschließend auf die Spitze treiben werden, muss man abwarten.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2017 - 31.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU749T 6,73 5.025 7,45 30.06.2017 NASDAQ-100® Index HU8P3K 10,97 4.550 4,57 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2017; 16:15 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7499 0,96 5.875 71,61 30.06.2017 NASDAQ-100® Index HU8EX1 3,99 6.225 14,21 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2017; 16:17 Uhr

