Zürich (ots) - Der südkoreanische Implantathersteller Megagen hat

Strafanzeige gegen den Basler Dentalkonzern Straumann und einen

ehemaligen Mitarbeiter von Megagen eingereicht. Es kam zu

polizeilichen Hausdurchsuchungen. Jetzt ermittelt die koreanische

Staatsanwaltschaft. Die Anzeige liegt der «Handelszeitung» vor. Grund

für das Vorgehen der Behörden ist die mutmassliche Konspiration eines

Ex-Megagen-Mitarbeiters mit einer Mitarbeiterin von Straumann. Die

Manager sollen im Zuge der Beteiligungsverhandlungen von Straumann an

Megagen widerrechtlich Geschäftsgeheimnisse ausgetauscht haben.

Straumann soll sich mit den geleakten Informationen einen Vorteil in

den Verhandlungen verschafft haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.



In einer Stellungnahme schreibt der Anwalt von Megagen: «Bis

Straumann ein Teilhaber von Megagen wurde, war Straumann nicht mehr

als ein Gläubiger und hatte kein Recht auf den Zugang zu den

betreffenden Informationen.» Der Anwalt fügt hinzu: «Der

Straumann-Vertreter hat unseren Megagen-Mitarbeiter mit dem

Versprechen eines höherrangigen Firmenpostens bei Straumann

bestochen. Im Gegenzug gab der Mitarbeiter über einen längeren

Zeitraum hinweg die Geschäftsgeheimnisse weiter.»



Straumann sichert im laufenden Verfahren seine Kooperation zu.

Straumann-Chef Marco Gadola sagt zur «Handelszeitung»: «Unsere

Mitarbeiterin, die hier im Feuer steht, unterstützen wir voll, indem

wir ihr juristischen und moralischen Beistand leisten.» Derweil

arbeitet Megagen an der nächsten Klage, wie die «Handelszeitung»

erfuhr: Der koreanische Implantathersteller will auch Schadenersatz

von Straumann.



