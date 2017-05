Zürich (ots) - Der Zusammenschluss der beiden Chemieunternehmen

Clariant und Huntsman braucht die Zustimmung des Committee on Foreign

Investments in the United States, kurz CFIUS. Das ist den Dokumenten

zu entnehmen, die von den Unternehmen bei der Ankündigung der

Transaktion dieser Tage bei der New Yorker Börse gefilet wurden.



Das CFIUS ist ein Sicherheitsgremium der US-Regierung, das

Transaktionen mit ausländischer Beteiligung, vor allem chinesischer,

auf deren Verträglichkeit mit amerikanischen Sicherheitsinteressen

überprüft. Das Komitee setzt sich aus Vertretern mehrerer

Departemente zusammen, darunter Verteidigung, Homeland Security,

Justiz und Finanzen. Die Tätigkeit des CFIUS ist geheim. Das Gremium

legt gegenüber der Öffentlichkeit, abgesehen von einer rudimentären

jährlichen Statistik, keinerlei Rechenschaft ab.



Das CFIUS ist ein Unsicherheitsfaktor, vor allem in Zeiten Trumps.

Der Präsident hat die Möglichkeit, sich jederzeit in den Prozess

einzuschalten und eine Transaktion zu verhindern. Beobachter gehen

davon aus, dass das Gremium unter seiner Präsidentschaft an Bedeutung

gewinnen wird und dass wirtschaftliche Kriterien eine stärkere Rolle

spielen werden.



Die Basler Clariant und die amerikanische Huntsman haben ihre

Fusionsabsichten dieser Tage bekannt gemacht. Das neue Unternehmen

soll 13,2 Milliarden Dollar Umsatz machen. Entscheidend wird sein, ob

es den Konzernchefs gelingt, die Investoren davon zu überzeugen, dass

sich die in Aussicht gestellten Synergien in der Höhe von 400

Millionen Dollar auch wirklich realisieren lassen.



