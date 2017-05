Seit sich die Opec in der vergangenen Woche auf eine Verlängerung der Förderkürzung geeinigt hat, stürzt der Ölpreis ab. Weil nicht alle Kartellmitglieder mitmachen, wankt das Abkommen. Der Preis fällt unter 50 Dollar.

Es sind groteske Szenen, die sich dieser Tage am Ölmarkt abspielen: Die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hat vergangenen Donnerstag seine Förderkürzung um neun Monate verlängert, Russland und Saudi-Arabien versprechen alles Erforderliche zu tun, um den Ölmarkt zu stabilisieren und den Lagerüberhang abzubauen. Die meisten Analysten rechnen noch in diesem Jahr damit, dass das Überangebot abgebaut wird. Und doch ist der Markt enttäuscht, bitter enttäuscht. Am Mittwoch ist der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent erneut unter 50 Dollar gefallen.

Am späten Mittwochnachmittag ist der Preis auf 49,89 Dollar gefallen. Binnen einer Woche hat Öl damit fast fünf Dollar abgegeben. Allein der Tagesverlust summiert sich auf rund vier Prozent. Der jüngste Preisdruck kam ausgerechnet von Opec-Staaten: Die beiden Länder Nigeria und Libyen sind wegen der instabilen politischen Lage vom Kürzungsabkommen ausgenommen. Mit steigenden Öleinnahmen wollen sie ihren Kampf gegen Milizen in ihren Ländern finanzieren und für Stabilität sorgen.

