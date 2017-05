Die Anzeichen, dass Trump das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigt, verdichten sich. Die Frage lautet offenbar nicht mehr, ob, sondern wie die USA austreten. Andere wollen gerade jetzt an ihren Zusagen festhalten.

Das Klimaabkommen von Paris ist von fast 200 Staaten und der Europäischen Union unterzeichnet worden, 147 von ihnen haben es bislang ratifiziert. Darunter China und die Öl-exportierenden Staaten, denen die Reduktion von Treibhausgasen besonders wehtut. Verfeindete Länder saßen gemeinsam an einem Tisch. Einzig Syrien und Nicaragua beteiligten sich nicht an dem Abkommen. Dass es tatsächlich gelang, dieses ambitionierte Abkommen im Dezember 2015 auszuhandeln, war als Durchbruch in der internationalen Klimapolitik gefeiert worden.

Das Ziel des Abkommens ist es, die Erderwärmung im Vergleich zur Zeit vor der Industriellen Revolution auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Der Klimawandel hat bereits den Meeresspiegel steigen lassen, weil das Eis in Hochgebirgen und in der Antarktis zusehends schmilzt. Außerdem führt er zur Austrocknung großer Landgebiete.

Nun verdichten sich die Zeichen, dass sich das wichtigste ...

