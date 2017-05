STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der Großrazzia bei Daimler wegen des Verdachts auf Abgas-Manipulationen dauert die Auswertung des beschlagnahmten Materials an. Dies werde "noch einige Wochen oder gar Monate" dauern, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Stuttgart. In der vergangenen Woche hatten 23 Staatsanwälte und 230 Polizisten in Baden-Württemberg und drei anderen Bundesländern Objekte von Daimler und anderen Firmen, die mit dem Autobauer in Verbindung stehen, durchsucht. Dabei wurden große Mengen an Daten und Unterlagen sichergestellt.

Die Ermittler waren am vergangenen Dienstag und - als kleinere Gruppe - am Freitag beim Stuttgarter Autobauer gewesen. Daimler-Mitarbeiter werden "des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung bei Diesel-Pkw" verdächtigt.

Unterdessen eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchte Strafvereitelung gegen einen Daimler-Mitarbeiter. Der Person werde vorgeworfen, "Gegenstände, die als Beweismittel dienen könnten, zurückgehalten zu haben", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Man habe besagte Gegenstände mittlerweile aber bekommen. Eine Daimler-Sprecherin wies die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter als unbegründet zurück. Zuvor hatte "Die Zeit" über das Verfahren berichtet./wdw/DP/jha

ISIN DE0007100000

AXC0269 2017-05-31/17:32