Liebe Leser,

mal was Neues von SMA Solar: Das Unternehmen teilte mit, dass man eine strategische Partnerschaft mit der ebenfalls börsennotierten MVV Energie AG geschlossen habe. Der Aktienkurs von SMA Solar reagierte umgehend positiv und begann den Mittwochs-Handel direkt mit Kursgewinnen von rund einem Euro bzw. rund 4%. Die Pläne kommen also erstmal gut an - doch was genau ist eigentlich vereinbart worden?

Ich zitiere dazu am besten SMA Solar selbst, die dazu mitteilten: "Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...