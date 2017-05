Am Mittwoch hat der DAX leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.615,06 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Schlusslicht der Kursliste waren die Papiere der Deutschen Bank. Die US-Notenbank Fed hatte zuvor erneut eine Millionenstrafe gegen das Kreditinstitut verhängt, weil sie die Systeme des Instituts nicht ausreichend geschützt gegen Geldwäsche sieht. Vom Dow kamen unterdessen negative Vorgaben. Am Nachmittag wurde der Index mit 20.995,18 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1244 US-Dollar (+0,57 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.267,94 US-Dollar gezahlt (+0,33 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,26 Euro pro Gramm.