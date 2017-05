BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Verstimmungen mit US-Präsident Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zu einem Besuch in Berlin empfangen. Merkel begrüßte Li am Mittwoch mit militärischen Ehren. Anschließend kamen beide Politiker zu einem Gespräch zusammen. Angesichts der Drohung Trumps mit einem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen dürfte bei den Gesprächen neben der Wirtschaftspolitik auch der Klima- und Umweltschutz eine wesentliche Rolle spielen.

An diesem Donnerstagvormittag (9.30 Uhr) kommen Merkel und Li zu weiteren Verhandlungen im Kanzleramt zusammen. Dabei dürften auch außenpolitische Fragen und die Vorbereitung des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg Themen sein. Zuletzt waren Stimmen laut geworden, angesichts der neuen US-Außenpolitik könnten die Beziehungen mit Ländern wie China stärker in den Fokus rücken. Am Donnerstag beginnt in Brüssel der EU-China-Gipfel./bk/DP/jha

