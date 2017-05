DRESDEN (dpa-AFX) - Ifo-Präsident Clemens Fuest hat die aktuelle Debatte zur sozialen Ungleichheit in Deutschland als "fürchterlich aufgeregt" und "teilweise alarmistisch" bezeichnet. Ein "Abgehängtwerden" untererer Einkommensgruppen sei einfach nicht vorhanden, sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts am Mittwoch in Dresden. Die Zahlen belegten, dass sich der Anteil der 10 Prozent der am besten Verdienenden und der 40 Prozent mit dem geringsten Einkommen am Gesamteinkommen der Bevölkerung seit 2005 nicht groß verändert habe. "Deutschland ist durch die Mittelschicht geprägt." In der Bevölkerung gebe es eine "krasse Überschätzung der Ungleichheit". Dies habe mit der Realität aber wenig zu tun./fi/DP/jha

