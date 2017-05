von Thomas Strohm, Euro am Sonntag Die OPEC hat ihre Produktionskürzung bis Ende März 2018 verlängert. Weitere Förderländer wie Russland, die nicht dem Ölkartell angehören, haben sich angeschlossen. Dennoch sank der Ölpreis während des Treffens am Donnerstag in Wien. Einige am Rohstoffmarkt zeigten sich enttäuscht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...