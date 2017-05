Zürich (ots) - Der ehemalige Generalsekretär der Fifa, Jérôme

Valcke, hat in Barcelona eine Firma gegründet. Gemäss spanischem

Handelsregister wurde die Beratungsfirma OMV Frontline International

Mitte März mit einem Aktienkapital von 3000 Euro eingetragen. Die

neue Firma fokussiert auf Eventorganisation im Bereich Sport, Mode

und Unterhaltung. Valcke fungiert offiziell als Berater, seine Frau

Ornella als Direktorin. Mittlerweile ist Valcke von Wollerau SZ in

einen Vorort von Barcelona umgezogen. Seine frühere Beratungsfirma

Sportunited GmbH mit Sitz in Risch wurde am 15. Mai dieses Jahres vom

Zuger Kantonsgericht wegen Organisationsmängeln liquidiert. Die Fifa

hatte Valcke im Januar 2016 fristlos entlassen. Wegen angeblicher

Verstösse beim WM-Ticketverkauf wurde der ehemalige Generalsekretär

für 10 Jahre von allen Fussball-Aktivitäten gesperrt und mit 100 000

Franken gebüsst. Valcke, der sämtliche Vorwürfe bestreitet, hat vor

wenigen Wochen am internationalen Sportgericht CAS Berufung

eingelegt.



