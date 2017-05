Zürich (ots) - Der Chef der globalen Vermögensverwaltung der UBS,

Jürg Zeltner, steht vor dem Abschluss des grössten je realisierten

Infrastrukturprojekts der Grossbank, wie er im Interview mit der

«Handelszeitung» verrät. «Jetzt arbeiten wir am letzten Kapitel,

nämlich an der Integration von Asien. Wenn das abgewickelt ist, haben

wir 80 Prozent der verwalteten Assets auf einer einzigen Plattform»,

sagt Zeltner. Damit spare man jedes Jahr viele Millionen, führt der

UBS-Vermögenschef aus: «Nach diesem Schritt werden unsere Grenzkosten

um bis zu 20 Prozent tiefer liegen. Denn neben den Mitarbeitenden ist

die IT der grösste Kostentreiber.» Wenn die Bank die

Basisinfrastruktur zusammenlege, sei dies ein enormer Kostenvorteil.



Angesprochen auf eine aktive Rolle der UBS in der Konsolidierung

der Schweizer Bankenlandschaft, zeigt sich Zeltner eher

zurückhaltend: «Heute suchen gut aufgestellte Nischenplayer eine

Lösung unter sich. Meine Lösung wäre eine andere: Vollintegration.»

Und jene Banken, die gut unterwegs seien, würden keine

Vollintegration wollen, «ergo suchen sie nach einer Lösung unter

kleineren Banken», sagt der UBS-Topmanger und ergänzt: «Wenn ich für

Wachstum Geld ausgeben will, dann lieber für strategische Zukäufe als

für riskante Restrukturierungen.»



So zum Beispiel in Brasilien, wo die UBS jüngst das grösste

dortige Multi-Family-Office Consenso übernommen hat. Die übernahme

von Consenso ermögliche eine «Rückwärtsintegration», so Zeltner. «Die

UBS wird künftig die Infrastruktur des Multi-Family-Office nutzen.»

Das bringe Skaleneffekte in der wichtigsten Volkswirtschaft

Lateinamerikas.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90