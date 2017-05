FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch nach einigen Kursschwankungen ein mickriges Plus ins Ziel gerettet. Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex 0,13 Prozent höher bei 12 615,06 Punkten. Seine Mai-Bilanz fiel mit der Mitte des Monats erreichten Rekordmarke von 12 841 Punkten und einem letztlichen Plus von knapp anderthalb Prozent positiv aus. Auf Jahressicht steht ein deutlicher Anstieg von fast 10 Prozent zu Buche.

"Immerhin kam heute etwas Bewegung in den deutschen Aktienmarkt, wenn auch nur innerhalb der bekannten Handelsspanne", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Allerdings sei der Versuch des Dax, den Widerstand bei 12 700 Punkten zu brechen, erneut gescheitert. Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank sprach von einer "stabilen Seitenlage" des Dax, der sich seit zwei Wochen in einem engen Rahmen bewegt. Er wertete es aber positiv, dass es im Mai entgegen dem bekannten Börsenmotto "Sell in May and go away" zu keinen größeren Rückschlägen gekommen sei.

Uneinheitlich entwickelten sich am Mittwoch die anderen deutschen Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,40 Prozent auf 25 128,46 Punkte, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax um 0,21 Prozent auf 2289,26 Zähler zulegte./gl/he

