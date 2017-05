NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gesunken. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 49,93 US-Dollar. Das waren 1,90 Dollar weniger als am Dienstag. Damit lag der Preis zum ersten Mal seit drei Wochen wieder unter 50 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,79 Dollar auf 47,84 Dollar.

"Die Ölpreise neigen weiter zur Schwäche", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach wiegt die Enttäuschung über den Ausgang des Treffens der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in der vergangenen Woche weiter schwer. Viele Marktteilnehmer, die vor der Sitzung in Erwartung einer stärkeren Produktionskürzung weniger auf sinkende Preise spekuliert hatten, scheinen jetzt wieder umzudenken.

In der vergangenen Woche hatte das Ölkartell Opec gemeinsam mit anderen Fördernationen seine Produktionsgrenze zeitlich verlängert. Derzeit ist die Opec von ihrem Hauptziel, die Ölvorräte der Industrieländer merklich zu reduzieren, noch weit entfernt.

Offizielle Zahlen zu den Ölreserven in den USA wurden wegen eines Feiertags in den USA zum Wochenbeginn nicht wie üblich am Mittwochnachmittag veröffentlicht, sondern stehen erst für Donnerstag auf dem Kalender./tos/jha/

