Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bitte beachten Sie die Aktualisierung der Jurymitglieder.



Am Donnerstag, den 22. Juni verleiht das BILANZ Wirtschaftsmagazin zum zweiten Mal Deutschlands höchstdotierten Gründerpreis. Bis zum 31. März konnten Jungunternehmer mit innovativen und ökonomisch vielversprechenden Geschäftsideen am Gründerwettbewerb Start me up! teilnehmen. 243 Start-ups folgten dem Aufruf und bewarben sich um eine Anschubfinanzierung. Die Top Five haben am Abend Gelegenheit, ihre Projekte in Live-Pitches den hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Gründerszene, Politik und Medien zu präsentieren. Der Preisträger erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis und ein Power-Coaching mit Silicon-Valley-Star und Investorlegende Peter Thiel. BILANZ begleitet den Sieger ein Jahr lang in der Printausgabe und auf WELT.de/BILANZ redaktionell und berichtet über die Entwicklungsschritte seiner Gründung.



Mit Start me up! hat BILANZ eine Initiative für mehr Gründergeist und innovatives Unternehmertum gestartet, die den Gründerstandort Deutschland in einer globalisierten und hochdynamischen Wirtschaftswelt mit frischen Ideen und neuen Geschäftsmodellen bereichern soll. Gemeinsam mit starken Kooperationspartnern fördert das Wirtschaftsmagazin von WeltN24 das Potenzial junger Macher, bringt die Gründerszene mit etablierten Wirtschaftsexperten zusammen und gibt Impulse für die Gründungsphase.



BILANZ-Chefredakteur Klaus Boldt: "Deutsche Manager und Ingenieure sind die Meister des Optimierens, aber etwas wirklich Weltbewegendes hervorzubringen, das gelingt ihnen nur noch selten. Kurz, ohne eine neue Gründer-Zeit wird Deutschland seinen Rang als wichtige Industrienation über kurz oder lang verlieren. Mit 'Start me up!' wollen wir deshalb einen Beitrag leisten für mehr Mut und Unternehmergeist."



Start me up! Gründerwettbewerb



Seit 2015 fördert Start me up! Jungunternehmer und Start-ups mit vielversprechenden Geschäftsideen aus allen Wirtschaftsbereichen. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen und Gesellschaften in Deutschland, die kurz vor einer Gründung stehen oder deren Unternehmen nicht älter als drei Jahre ist. In der ersten Runde 2015/16 überzeugte das Siegerteam von ArtiMinds Robotics mit "ArtiMinds Robot Programming Suite" die Jury: Die Software generiert Programmcodes für eine intuitive und teilautomatische Ausführung komplexer Roboteraufgaben.



Die Jury



Eine prominent besetzte 13-köpfige Jury aus Unternehmern, Managern und Wissenschaftlern kürt die Sieger des Gründerwettbewerbs. Juryvorsitzender ist Multigründer, Silicon-Valley-Unternehmer und Großinvestor Andreas von Bechtolsheim. Weitere Mitglieder sind Karlheinz Brandenburg (Leiter des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medienforschung), Lea-Sophie Cramer (Gründerin von Amorelie), Sabine Eckhardt (CCO im Vorstand der ProSiebenSat.1 MediaSE), Thomas A. Lange (Vorstandsvorsitzender der National-Bank und Co-Moderator des Initiativkreises Ruhr), Carsten Maschmeyer (Unternehmer, Finanzinvestor und Berater), Jens Müffelmann (Chef von Axel Springer Digital Ventures), Hans Georg Näder (Inhaber und Chef von Ottobock), Wilfried Porth (Vorstand für Personal und Arbeitsdirektor der Daimler AG), Jörg Rheinboldt (Geschäftsführer von Axel Springer Plug and Play), Eberhard Sautter (Chef von HanseMerkur), Helmut Schönenberger (Geschäftsführer der Unternehmertum GmbH an der TU München), Christian Sewing (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG) und Klaus Boldt (Chefredakteur von BILANZ).



Kooperationspartner



Die Gründer-Initiative von BILANZ wird unterstützt von der Deutschen Bank AG, der HanseMerkur Versicherungsgruppe, der Daimler AG, der Maschmeyer Group, der ProSiebenSat.1 Media SE und dem Initiativkreis Ruhr.



BILANZ



BILANZ erscheint jeden ersten Freitag im Monat und ist den Tageszeitungen DIE WELT und DIE WELT Kompakt beigelegt. BILANZ ist auch am Kiosk erhältlich bzw. als E-Paper im iKIOSK verfügbar: www.ikiosk.de/shop/epaper/bilanz-deutsche-ausgabe.html



Weitere Informationen unter www.welt.de/wirtschaft/bilanz/start-me-up/



OTS: Start me up! newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126758 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126758.rss2



Pressekontakt: Daniela Lange Start me up! Kommunikation | WeltN24 Telefon: +49 30 2090 4625 E-Mail: daniela.lange@weltn24.de Twitter: @Start_MeUp SMU17