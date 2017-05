Hamburg (ots) - Mit dem Ziel als Hamburgs bestes Startup ausgezeichnet zu werden, hatten sich 35 Startups für den nextMedia.Elevator 2017 beworben. Neun von ihnen dürfen ihre Geschäftsmodelle nun im Finale des Wettbewerbs im sogenannten "Business-Idea-Speed-Dating" einer hochkarätigen Jury vorstellen:



- Aiconix - Attenio - eBlocker - Falcon - FUSE AI - Liimex - NectScan - Taxdoo - Wingu



Die Preselection-Jury, bestehend aus Elke Fleing (Texterin für deutsche startups), Doreen Hotze (Leiterin des Gründerzentrums, Handelskammer Hamburg), Leif-Birger Hundt (Manager Deal Advisory, KPMG), Christoph Kober (Key Account Manager, HWF), Jens Nolden (Managing Director, Technology Return), Dr. Christian Salzmann (Executive Director, Startup Dock), Alexander Stern (Geschäftsführer, SVM Verwaltungsgesellschaft mbH) und Sebastian Ritt (Junior Firmenkundenberater StartUp Center, Haspa), freut sich auf das Finale: "Es war ein Vergnügen, das hohe Niveau der Hamburger Startups zu sehen: spannende Geschäftsmodelle, anspruchsvolle Technologien und vielversprechende Teams. Ich freue mich darauf, die Gründerteams bei der Abendveranstaltung am 14. Juni persönlich kennenzulernen", sagt Leif-Birger Hundt von KPMG.



Zusätzlich zu den neun Finalisten haben die drei Startups Miraminds (Flowshare), meine-lansausflüge.de und NOYS VR die Chance, eine Wildcard über das Online-Voting vom 31. Mai bis zum 7. Juni für das Finale zu ergattern.



Am 14. Juni entscheidet sich, welche drei Startups eine Unterstützung von insgesamt 8.000 Euro und Beratungspakete von KPMG im Wert von je 1.000 Euro erhalten. Außerdem lädt die Haspa die drei Bestplatzierten zur Gala-Veranstaltung des Hamburger Gründerpreises ein und die Telekom vergibt unter den Top 10 eine Teilnahme für das TechBoost Programm. Weiterhin wird der nextMedia.Elevator von bonprix und dem betahaus Hamburg unterstützt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.nextmedia-elevator.de



