Das FileWave-Programm "Migrate to Multi-Platform Management" umfasst speziell abgestellten Ingenieur und ein Sonderpreisangebot für Unternehmen, die zu FileWave wechseln



Indianapolis (ots/PRNewswire) - FileWave (https://www.filewave.com/), ein führender Anbieter für die Geräteverwaltung auf verschiedenen Plattformen, hat heute sein neustes Programm, das Migrate to Multi-Platform Management, vorgestellt. Dieses neue Programm ist speziell für all jene Organisationen ausgelegt, die eine stabile, robuste und skalierbare Managementlösung für die Betriebssysteme macOS, iOS, Windows, Chrome OS oder Android benötigen.



Nutzer des neusten Angebots der Gerätemanagement-Software dürfen einen auf sie angepassten Service und Support erwarten. So wird etwa jedem Vertragskunden des Programms ein speziell für sie abgestellter Ingenieur bereitgestellt. Dieser Ingenieur wird dabei helfen, den Übergang der jeweiligen Organisation hin zu FileWave zu planen und durchzuführen, wodurch sichergestellt wird, dass der Start glatt und erfolgreich verläuft. Das Ingenieurteam von FileWave hat bereits Hunderten von Organisationen bei ihrem Wechsel zu FileWave geholfen, weswegen Kunden sich beruhigt darauf verlassen können, dass sie sich in sicheren Händen befinden.



Organisationen, die ihr System aus einer anderen Managementlösung nach FileWave migrieren, werden zusammen mit dem neuen Programm ein Sonderpreisangebot erhalten. FileWave wird entweder den bestehenden Preis für eine Vertragsverlängerung oder einen Rabatt von 25 % anbieten, je nachdem, was für das Unternehmen vorteilhafter ist. "Dieses neue Programm geht die wachsende Nachfrage nach einem Multi-Platform-Gerätemanagement direkt an und bekämpft gleichzeitig die in jüngster Zeit in der ganzen Branche gestiegenen Preise", sagte Stephen Mirante, Vice President des Bereichs Vertrieb und Strategische Beziehungen bei FileWave.



Erfahren Sie mehr über FileWave oder das "Migrate to Multi-Platform Management"-Programm, indem sie auf www.filewave.com gehen, an einer kostenlosen Online-Vorführung (https://www.filewave.com/company/attend-demo) teilnehmen oder indem Sie sich die Software als kostenlosen Download (https://www.filewave.com/view-membership-details/1) herunterladen.



Über FileWave



FileWave wurde 1992 gegründet und stellt Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt eine Multi-Platform-Software für die Verwaltung von Geräten zur Verfügung, um IT-Teams über den gesamten Prozesszyklus beim Imaging, bei der Einrichtung, der Verwaltung und der Wartung zu unterstützen. Die hochgradig skalierbare Komplettlösung von FileWave löst die vielen Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Zahl von Anwendern, Geräten und Inhalten ergeben. Sie bietet Organisationen die Gewährleistung, dass sie eine umfassende Lösung zur Unterstützung ihrer Desktop- und Mobilgeräte über sämtliche Betriebssysteme hinweg, wie macOS, iOS, Windows, Chrome OS und Android, zur Verfügung haben.



