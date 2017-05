LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays kann durch den Verzicht auf die Mehrheit bei ihrer Afrika-Tochter auf zwei Milliarden US-Dollar hoffen. Soviel wäre der Anteil von 22 Prozent an der südafrikanischen Barclays Africa Group wert, den die Briten laut einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung verkaufen wollen. Zuvor hatten die südafrikanischen Behörden grünes Licht gegeben. Bisher liegt der Anteil an der Tochter bei 50,1 Prozent. Langfristig will Barclays nur noch 15 Prozent an der Gruppe halten./he/jha/

