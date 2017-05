New York/London - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gesunken. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 49,93 US-Dollar. Das waren 1,90 Dollar weniger als am Dienstag. Damit lag der Preis zum ersten Mal seit drei Wochen wieder unter 50 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,79 Dollar auf 47,84 Dollar.

"Die Ölpreise neigen weiter zur Schwäche", ...

