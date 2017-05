FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zum frühen Abend um 0,09 Prozent auf 162,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Eine etwas schwächer als erwartete Teuerung im Euroraum konnte den Kursen im Tagesverlauf keinen nachhaltigen Auftrieb geben. Im Mai war die Inflation deutlicher gesunken, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Eine rasche geldpolitische Wende der EZB wird damit noch unwahrscheinlicher, obwohl die Wirtschaftsentwicklung seit längerem überzeugen kann. Dies belegten auch neue Beschäftigungszahlen aus dem Euroraum, die eine weiter rückläufige Arbeitslosigkeit zeigten.

Auch enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA gaben am deutschen Rentenmarkt keine eindeutige Richtung vor. In der Region Chicago hatte sich das Geschäftsklima im Mai deutlicher verschlechtert als erwartet. Zudem hatte es in den gesamten USA bei der Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe überraschend einen Dämpfer gegeben. Am Abend wird noch die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht ("Beige Book") veröffentlichen./tos/he

