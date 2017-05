ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet haben sich die Kurse der schweizerischen Aktien am Mittwoch gezeigt. Europaweit profitierten die Börsen etwas von besseren chinesischen Einkaufsmanagerindizes. Europäische Verbraucherpreisdaten setzten dagegen ebensowenig Akzente wie der von der UBS ermittelte Indikator für die Konsumausgaben in der Schweiz, die im April stagnierten. Am Nachmittag kam Gegenwind aus den USA, wo der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago hinter den Erwartungen zurückblieb, was die US-Börsen in negatives Terrain drückte.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.017 Punkte. Im Tageshoch hatte der Index aber schon bei 9.076 Punkten notiert. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 82,95 (zuvor: 54,54) Millionen Aktien.

Optimistische Aussagen auf der Investorenveranstaltung von Novartis gaben der Aktie des Pharmakonzerns Auftrieb. Sie gewann 0,9 Prozent. Novartis geht davon aus, im kommenden Jahr auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Derzeit befänden sich zwölf potenzielle Blockbuster-Medikamente in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien. Zwischen 2017 und 2020 könnten in Europa und den USA 40 Zulassungsanträge gestellt werden, hieß es in der Pressemitteilung zu der Veranstaltung.

Den größten Kursgewinn im SMI verzeichneten die erst kürzlich in den Index aufgestiegenen Sika-Aktien mit plus 1,5 Prozent. Gesucht war ferner das Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 0,4 Prozent stieg.

Bankenwerte wurden abermals verkauft. Für die Verluste machten Beobachter erneut die Angst vor Neuwahlen in Italien und der damit verbundenen politischen Unsicherheit verantwortlich. Belastend wirkten zudem Aussagen der US-Bank JP Morgan Chase, die von einem schwächelnden Eigenhandel berichtete. Credit Suisse verloren 1,2 Prozent und UBS 1,7 Prozent. Julius Bär hielten sich mit einem Minus von 0,8 Prozent etwas besser.

May 31, 2017 11:39 ET (15:39 GMT)

