Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch knapp zugelegt, damit aber die Verluste von Montag und Dienstag nicht ganz wettgemacht. Nach einem verhaltenen Start baute der SMI ab Mittag seine leichten Gewinne etwas aus - gestützt auf Inflationsdaten aus der Eurozone, welche eine Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralblank in noch weitere Ferne rücken liess. Getragen wurde der Gesamtmarkt dabei insbesondere von starken Novartis und Nestlé.

Am späteren Nachmittag büsste der SMI den Grossteil dieser Gewinne aber wieder ein. Grund dafür waren überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA. So hat sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Mai deutlicher verschlechtert als erwartet, es wurde der schwächste Wert seit Januar gemeldet. Und auch die Anzahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe überraschte negativ. Entsprechend starteten auch die US-Börsen mit Verlusten in die Sitzung. Am Abend wird in den USA noch der Konjunkturbericht "Beige Book" der amerikanischen Notenbank veröffentlicht.





Der Swiss Market Index (SMI) zog schliesslich noch um 0,10% auf 9'016,64 Punkte an. Der breite Swiss Performance Index (SPI) schloss mit einem minimen Plus von 0,01% bei 10'248,87 Punkten praktisch unverändert, während der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung ...

