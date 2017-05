BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch einen weiteren Handelstag mehrheitlich mit Verlusten beendet. Die Budapester Börse konnte sich hingegen erneut gegen die negative Tendenz stemmen und legte zu.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index weitete seine Vortagesverluste aus und büßte nun 2,00 Prozent auf 1053,30 Punkte ein. Damit fällt seine Monatsbilanz sehr schwach aus mit einem Verlust von rund 5,5 Prozent.

In Warschau fiel der WIG-30 an diesem Mittwoch um 0,60 Prozent auf 2623,60 Punkte. Der breiter gefasste WIG verlor 0,42 Prozent auf 60 092,07 Punkte. Konjunkturdaten zur polnischen Wirtschaft lieferten keine Überraschung. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit bestätigte sich die erste Schnellschätzung. Analysten der Erste Group zufolge ging das Wachstum vor allem auf den privaten Konsum zurück.

Unter den Favoriten an diesem Tag fanden sich in Polen unter anderem die Papiere von Banken. So gewannen die Aktien der PKO 3,63 Prozent und die der Bank Pekao verteuerten sich um 0,47 Prozent. Die Papiere der Supermarktkette Eurocash hingegen büßten mehr als 3 Prozent ein.

In Prag fiel der tschechische Leitindex PX um 0,37 Prozent auf 1002,38 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 1,15 (Vortag: 0,41) Milliarden tschechischen Kronen. Im Monatsverlauf bedeutet das ein kleines Minus von 0,5 Prozent.

Aktuellen Wirtschaftsdaten zufolge lag im April die Arbeitslosigkeit in Tschechien bei 3,2 Prozent, womit das Land die niedrigste Arbeitslosenquote in der Europäischen Union (EU) aufwies. EU-weit betrug sie 7,8 Prozent.

Einem Kommentar der Raiffeisen Bank zufolge beschäftigt der Immobilienmarkt aktuell einige Vertreter der tschechischen Nationalbank. Die Währungshüter gingen davon aus, dass die Hauspreise überhöht seien, schrieben sie. Daher seien unter anderem Zinsveränderungen im Gespräch, um den Häusermarkt etwas abzukühlen.

Zu den Verlierern im PX zählten etwa die Aktien des Textilerzeugers Pegas, die um 1,16 Prozent nachgaben. Die Anteilsscheine des Medienunternehmens CETV büßten sogar 5,07 Prozent ein.

In Budapest stieg der ungarische Leitindex BUX hingegen um 0,67 Prozent auf 34 551,9 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 18,7 (Vortag: 5,4) Milliarden Forint. Die Monatsbilanz kann sich sehen lassen mit einem Plus von 4,8 Prozent.

Wie aktuelle Daten zeigten, zählte Ungarn im April mit einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ebenfalls zu den Staaten mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in der EU. Ansonsten standen noch Investitionsausgaben im Blick. Sie hatten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 34 Prozent zugelegt, während sie im Quartal zuvor noch um rund 24 Prozent eingebrochen waren. Dies führte die Raiffeisenbank auf "Basiseffekte" aufgrund einer geringeren Ausschöpfung von EU-Fördermitteln zurück. Auch für die kommenden Quartale erwartet die Bank zweistellige Wachstumsraten bei den Investitionsausgaben.

Unter den Einzelwerten im BUX gewannen die Anteilsscheine des Mineralölkonzerns MOL 1,05 Prozent. Analysten der Berenberg Bank bemängelten in einer Studie zu MOL allerdings den Zustand von Tankstellen, was der Marke schade. Zwar verfüge MOL über ein starkes Umsatzmoment, langfristig müsse das Unternehmen aber mit der Zeit gehen, um Kunden langfristig zu binden./rai/mad/APA/ck/jha/

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0289 2017-05-31/18:22