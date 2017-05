Bonn (ots) - Wohnen wird in manchen deutschen Städten zum Luxus. Vor zwei Jahren hat der Staat die Mietpreisbremse eingeführt. Trotzdem steigen die Mieten schneller als je zuvor. Auch die Immobilien in den Metropolen werden immer teurer. Demnach sind die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen in den sechs Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um mehr als 50 Prozent gestiegen. Für viele Bürger wird der Traum vom Eigenheim mit Garten damit unerreichbar. Ein Ende dieser Entwicklung scheint nicht in Sicht, denn Investoren suchen angesichts der historisch niedrigen Zinsen nach Anlagealternativen und finden sie bei Immobilien in den großen Städten.



Warum wirkt die Mietpreisbremse nicht? Wer kann sich Eigentum - trotz niedriger Zinsen - noch leisten? Ist Immobilienkauf in Deutschlands guten Lagen nur noch etwas für Spekulanten?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Anke Dietz, Immobilienmaklerin - Kai Warnecke, Präsident "Haus und Grund" - Maximilian Heisler, Bündnis Bezahlbares Wohnen



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de